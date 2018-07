Mitteldeutsche Zeitung: Affäre Nach dem Auffliegen dubioser Geschäfte bei der Investitions- und Beteiligungsgesellschaft fordern zwei Unternehmer Schadenersatz – und eine Entschuldigung der Regierung

Das Geschäftsgebaren von Sachsen-Anhalts

Investitions- und Beteiligungsgesellschaft (IBG) beschäftigt jetzt

auch die Justiz in Nordrhein-Westfalen. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Zwei dort

ansässige Unternehmer sehen sich arglistig getäuscht, weil ihnen die

IBG beim Verkauf einer Magdeburger Maschinenbaufirma entscheidende

Details verheimlicht habe. Der Vorwurf: Die Landestochter habe allein

die kriselnde Schlossgruppe Neugattersleben retten wollen. Dieses

Firmengeflecht gehört der Familie des früheren SPD-Politikers Klaas

Hübner. Er habe der Investitions- und Beteiligungsgesellschaft

vertraut, sagt Csaba Lerinc, einer der Mittelständler. Es handle sich

ja um eine Firma im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt. Jetzt will er

nicht nur Geld sehen, sondern auch eine Entschuldigung des Landes. In

dem Essener Verfahren ist ein Gütetermin bereits gescheitert. Für den

20. Juli hat die Zivilkammer die Streitparteien nun vorgeladen. Die

beiden Unternehmer haben einen prominenten Zeugen vorgeschlagen:

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), von 2006 bis 2011

Wirtschaftsminister und IBG-Aufsichtsratsvorsitzender.

