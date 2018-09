Mitteldeutsche Zeitung: Die Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zu Neonazis-Aufmärschen in Dortmund:

Man könnte es sich nun leicht machen und das Problem

wegschieben und den gruseligen Zug als Episode im braunen Westen

abtun. So wie es nach den Geschehnissen in Chemnitz umgekehrt

passiert ist. Die Retourkutsche sparen wir uns. Das Problem ist zu

groß, die Situation zu ernst für Ossi-Wessi-Animositäten. Im

Deutschland 2018 marschieren Rechte durch die Straßen und inszenieren

ungehindert ihren Hass auf Juden. So weit ist es gekommen. Was

kommt als nächstes? Wer Deutschland liebt, ist nicht Antisemit.

Vielmehr tritt er diesen entgegen. Das ist in Dortmund nicht

passiert.

