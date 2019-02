Mitteldeutsche Zeitung: Landesbank/ Sparkassen schreiben die Nord/LB ab

Halle. Die 13 Sparkassen in Sachsen-Anhalt sehen

ihre Beteiligung an der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) als

wertlos an. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Demnach haben sie den Buchwert bereits

um die Jahreswende auf Null gesetzt. Die Beteiligung an der Bank in

Höhe von 5,3 Prozent war einmal 233 Millionen Euro wert. Der

Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) vermied eine Aussage zu konkreten

Summen, bestätigte aber Verluste. „Natürlich ist es immer ärgerlich,

wenn man Geld verliert“, sagte OSV-Geschäftsführer Michael Ermrich.

Für solche Fälle habe man aber Rücklagen gebildet. „Der Kunde wird

davon gar nichts merken“, sagte er.

Am kommenden Donnerstag entscheidet der

Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt, ob er zur Rettung der

Bank weitere 59,8 Millionen Euro bereitstellt. Die größte Last würde

die Saalesparkasse tragen. Die angeschlagene Nord/LB braucht 3,7

Milliarden Euro Kapital

