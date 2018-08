Mitteldeutsche Zeitung: Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Kindergeld-Debatte

Skandal, Skandal, hallt es wieder einmal durch die

Republik. In schöner Regelmäßigkeit bricht in Deutschland die Debatte

los, warum hier lebende Ausländer aus anderen EU-Staaten das volle

Kindergeld beziehen, wenn doch in den Ländern, aus denen sie kommen,

die Lebenshaltungskosten so viel niedriger sind. Gewiss, es gibt

Missbrauch beim Kindergeld, und Kommunen, die davon besonders stark

betroffen sind, müssen ihn stärker bekämpfen und schärfere Kontrollen

durchführen. Dass aber so viel mehr Ausländer Kindergeld bekommen,

hängt mitnichten mit einer angeblich betrügerischen

Masseneinwanderung in die deutschen Sozialsysteme zusammen, sondern

mit der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU. Sie bewirkt, dass aus

Osteuropa mehr Menschen zu uns kommen, um hier zu arbeiten, aber auch

aus Frankreich, Italien, Spanien. Die Personenfreizügigkeit ist eine

Errungenschaft, die es zu verteidigen gilt. Ihre Folgen zeigen aber

auch, welch wirtschaftliches Gefälle in Europa nach wie vor herrscht.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell