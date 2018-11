Mitteldeutsche Zeitung: Mitteldeutschland/Strukturpolitik Kohlekommission setzt auf besseren Regionalverkehr und mehr Forschung

Ein ausgebauter Nahverkehr, elektrifizierte

Bahnstrecken, neue Straßen und Hochschulen: Die vom Bund eingesetzte

Kohlekommission hat erstmals konkrete Vorschläge vorgelegt, um die

Belastungen durch den Braunkohle-Ausstieg in Mitteldeutschland

auszugleichen und die Chancen auf die Neuansiedlung von Firmen zu

verbessern. Das geht aus einem 41 Seiten starken Zwischenbericht

hervor, der der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Montagausgabe) vorliegt. Sachsen-Anhalts Landesregierung begrüßte

das Papier, meinte aber, es sei lediglich ein erster Schritt. Die

Kommission rät dazu, in Mitteldeutschland vor allem Verkehrswege

auszubauen, um den Anschluss ländlicher Regionen an die Großstädte

Halle und Leipzig zu verbessern. In erster Linie nennt das Papier

einen Ausbau des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes rund um Halle und

Leipzig; konkret wird eine weitere S-Bahn-Linie von Leipzig nach

Naumburg beziehungsweise Merseburg genannt. Um die Forschung zu

stärken, plädiert die Kommission für die Gründung einer weiteren

staatlich anerkannten privaten Hochschule für Elektrotechnik,

Informatik und Wirtschaftsinformatik an; ein konkreter Standort wird

offen gelassen.

