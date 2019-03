Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu Chemnitz

Ein Profi des Chemnitzer FC jubelt im Ligaspiel mit

einem Hooligan-Shirt, zu Ehren des toten Neonazis Thomas Haller. Und

der Verein überlässt rechten Fans bereitwillig das eigene Stadion, um

vor Anpfiff mit Schweigeminute und Ansprache des Stadionsprechers

Abschied von dem Mann zu nehmen, der einst die Gruppe „HooNaRa“

(Hooligans-Nazis-Rassisten) gründete und als zentraler Kopf im

rechten Milieu galt. Die bemühten und unbeholfenen Erklärungsversuche

des Vereins am Folgetag können das Komplettversagen der Klubführung

nicht revidieren. Im Gegenteil: Sie offenbaren, dass niemand beim CFC

im Vorfeld Anstoß nahm an der geplanten Huldigung eines

stadtbekannten Rechten. Das ist weit mehr als bloß naiv oder

fahrlässig. Denn so werden die früheren Aussagen des Vereins über ein

geplantes Bollwerk gegen Rechtsradikalismus zu bloßer Symbolpolitik

ohne jeden Wert.

