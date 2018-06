Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Deutschland/Europa „Das Europa etwas kosten muss, ist klar“

Der französische Politikwissenschaftler und

Publizist Alfred Grosser fordert Deutschland zum Teilen auf – und

mehr Mut und Einigkeit von allen Europäern.

Alfred Grosser, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, hat

in einem Interview mit der in Halle erscheinenden „Mitteldeutschen

Zeitung“ (Dienstagausgabe) die Europäer angesichts der

beunruhigenden, isolationistischen Signale aus den USA zu mehr Mut

und Einigkeit aufgerufen. Der 93-jährige französisch-deutsche

Politikwissenschaftler und Publizist, der am 6. Juni um 18 Uhr in

den Franckeschen Stiftungen in Halle einen Vortrag halten wird,

kritisiert die Tendenz zum Nationalismus: „Der Nationalismus kehrt

zurück, in allen europäischen Ländern. Das ist der Beweis, dass der

europäische Gedanke noch nicht genügend durchgedrungen ist“, sagte

Grosser dem Blatt.

Zugleich fordert Grosser die Deutschen auf, mehr für die Einheit

Europas zu tun: „Dass Europa etwas kosten muss, ist klar. Und es muss

den Deutschen bewusst sein: Wenn man schwarze Zahlen schreibt, ist

das auch auf Kosten der anderen zustande gekommen. Man muss teilen,

mehr Verantwortung übernehmen und in das vereinte Europa

investieren.“

Grosser, der deutsch-jüdischer Herkunft ist und mit seiner Familie

1933 aus Deutschland emigrierte, wendet sich in dem Gespräch auch

gegen jegliche Form der Intoleranz. Deutschland sei hier allerdings

nicht anders als andere Länder: „Da rücken Menschen in einer Partei

wie der AfD zusammen, die ja nichts anderes als Pegida ist. Sie

sagen, sie verteidigen das Abendland. Und was ist das Abendland? Das

sind auch die Konzentrationslager, das ist auch die Sklaverei. Und

das will man alles verteidigen?“

