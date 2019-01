Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Energie Haseloff begrüßt Soforthilfe-Millionen für Kohle-Ausstieg

Halle – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner

Haseloff (CDU) begrüßt die Kohle-Soforthilfen der Bundesregierung in

Höhe von 150 Millionen Euro für die betroffenen Ost-Regionen. „Die

Soforthilfe ermöglicht es uns, schnell mit den ersten Projekten zu

starten“, sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen

Zeitung (Montagausgabe). Das Geld sei ein positives Zeichen an die

Bevölkerung, dass der Strukturwandel aktiv gestaltet werden soll. Die

Finanzhilfe des Bundes ist eine erste Auszahlung der 1,5 Milliarden

Euro, die bisher mit dem Bund ausgehandelt wurden. Nach Informationen

der Zeitung werden etwa 20 Prozent der Unterstützung im Süden

Sachsen-Anhalts investiert. Dort befinden sich die großen Tagebaue

sowie die Kohle verarbeitende Industrie. „Wir wollen mit der

Soforthilfe unter anderen Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung der

S-Bahn-Verbindungen in der Region beginnen“, sagte Haseloff dem

Blatt. Hinzu komme die Förderung von Projekten, mit denen

perspektivisch neue Wirtschaftszweige und damit qualitativ

hochwertige Jobs geschaffen werden. Als Beispiele nennt Haseloff das

Vorhaben, die strombasierte Wasserstofftechnik mit einer

Großelektrolyse und einer Großkaverne zur industriellen Reife zu

entwickeln. In Sachsen-Anhalt soll der Braunkohle-Ausstieg bis 2035

vollzogen sein – so steht es im Koalitionsvertrag der

Schwarz-rot-grünen Landesregierung. Haseloff geht davon aus, dass

für den Strukturwandel insgesamt 40 bis 60 Milliarden Euro nötig

sind. „Auch auf Bundesebene ist man sich bewusst, dass die bisher

ausgehandelten 1,5 Milliarden nur ein Anfang sein können“, so der

Ministerpräsident.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell