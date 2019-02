Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Kohleausstieg Wirtschaftsminister Willingmann: Wegfallende Arbeitsplätze müssen durch neue hochwertige in der Industrie kompensiert werden

Halle. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin

Willingmann (SPD) sieht in der Bewältigung des Kohleausstiegs die

wichtigste politische Aufgabe der nächsten Jahre. „Oberstes Ziel muss

es also sein, mit Hilfe passgenauer Förderung und offensiver

Ansiedlungspolitik wegfallende Arbeitsplätze durch neue hochwertige

in der Industrie zu kompensieren“, schreibt Willingmann in einem

Gastbeitrag für die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Montagausgabe).

Laut Willingmann werde das Land 400 Millionen Euro im Jahr als

Hilfen zum Strukturwandel erhalten, wenn die Bundesregierung der

Kohlekommission folgt. Jeder Förder-Euro müsse „möglichst zielführend

und effektiv“ investiert werden, fordert der Minister. Die Ansiedlung

von Bundeseinrichtungen wie der geplanten Cyber-Agentur findet

Willingmann „erfreulich“. „Dem Industriemechaniker, der in Zeitz lebt

und in Profen arbeitet, ist damit aber noch nicht geholfen“, so

Willingmann.

