NOZ: Weil preist Hartz-IV-Beschluss der SPD-Spitze als „echte Bereicherung“ für Wahlkämpfe

Weil preist Hartz-IV-Beschluss der SPD-Spitze

als „echte Bereicherung“ für Wahlkämpfe

Niedersachsens Ministerpräsident lobt Nahles: Schauen ab jetzt

gemeinsam nach vorne

Osnabrück. Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil hat den

Beschluss der Parteispitze zur Abkehr von Hartz IV begrüßt. Mit dem

einstimmigen Votum sei ein wichtiges Signal für die SPD verbunden,

sagte Weil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Nach anderthalb

Jahrzehnten der Diskussion pro und contra Hartz IV schauen wir ab

jetzt gemeinsam nach vorne. Und zwar nicht im Sinne eines faulen

Kompromisses, sondern mit Blick auf die Themen, die heute unter zum

Teil deutlich anderen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt anstehen. Das

wird in der ganzen SPD gut ankommen, da bin ich sicher“, sagte Weil.

Der niedersächsische Ministerpräsident sieht in dem Beschluss

„mindestens eine echte Bereicherung“ für die anstehenden Wahlkämpfe.

Das Profil der SPD müsse „immer mit einem großen „S“ verbunden“ sein,

forderte Weil. „Das neue Sozialstaatskonzept hilft dabei sehr, ist

aber natürlich auch kein Allheilmittel“, schränkte er ein. Durch den

Beschluss sieht Weil auch die Bundesparteichefin gestärkt. „Die SPD

ist bekanntlich in einer schwierigen Lage und da schauen natürlich

alle auf die Spitze. Deswegen ist es ausdrücklich auch das Verdienst

von Andrea Nahles, wenn unter diesen Umständen ein wichtiger Schritt

nach vorne gelingt“, sagte Weil. Genau dieses sei auf der

Klausurtagung geschehen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell