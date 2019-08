Mitteldeutsche Zeitung: Verkehr/ Sachsen-Anhalt Betonkrebs-Sanierung auf der A14 vor dem Abschluss

Etappensieg gegen den Betonkrebs: Auf der Autobahn

14, die Halle und Magdeburg verbindet, soll bis Ende des Jahres der

letzte durch die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) geschädigte

Abschnitt saniert sein. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe) unter Hinweis auf eine

Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD.

Seit 2007, dem Beginn der Sanierungen, flossen laut Ministerium rund

240 Millionen Euro in die Erneuerung der Fahrbahnen. An anderen

Stellen im Land laufen die Sanierungen indes weiter. „Wir sind mit

den Arbeiten zwar weit fortgeschritten, aber längst nicht am Ende“,

sagte Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde, der MZ.

Auf den ebenfalls betroffenen Autobahnen 9 und 38 werde bis 2023 noch

weitersaniert.

Bei der AKR handelt es sich um eine chemische Reaktion, die in

Sachsen-Anhalt erstmals 2004 entdeckt wurde. In den Fahrbahnen bildet

sich ein Gel, das durch die Aufnahme von Feuchtigkeit quillt und zu

Rissen und Abplatzungen führt. Ausgelöst wird der Prozess durch eine

Reaktion der Kieselsäure, die in verbautem Kies und Splitt enthalten

ist. Tritt sie mit alkalischen Inhaltsstoffen im Zement oder

Streusalz in Kontakt, entsteht das Gel. Als Grund für den

Betonkrebs-Befall nennen Experten minderwertiges Material, das beim

Autobahnbau zum Einsatz kam.

