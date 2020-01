Mitteldeutsche Zeitung zu 75 Jahre Auschwitz-Befreiung

Allerdings hat man uns Deutsche vielleicht ein paar Mal zu oft

dafür gelobt. 75 Jahre nach Kriegsende neigen wir dazu, uns viel darauf

einzubilden, dass wir uns dem Grauen der eigenen Geschichte gestellt haben, und

so drohen wir wieder in den Verdrängungsmodus zu verfallen. Die Gefahr nämlich

ist groß, dass wir “diese ganze Sache” am Ende doch auf sich beruhen lassen,

frei nach der Devise: Wir haben in Deutschland so oft betont, dass es niemals

einen Schlussstrich geben darf, dass er sich nun wie von selbst zieht. Dazu

trägt bei, dass die letzten Zeitzeugen allmählich von uns gehen. Auch der beste

Wille von Museumsdirektoren, Stiftern und ehrenamtlichen Helfern wird nichts

daran ändern, dass sich das Gedenken dadurch verändert. Das Bitterste aber ist,

dass der zeitliche Abstand den Hasserfüllten Auftrieb gibt und auch jenen

professionellen Schlussstrichziehern, die alles zu einem “Vogelschiss in 1.000

Jahren deutscher Geschichte” erklären wollen.

