Mitteldeutsche Zeitung: zu Altmaier und Industriestrategie

Die von Peter Altmaier vorgestellte „Nationale

Industriestrategie 2030″ ist ein Lebenszeichen aus Berlin. Der

Bundeswirtschaftsminister hat die Gefahren für Deutschland zwar nicht

gebannt, aber immerhin erkannt. Exportweltmeister Deutschland ist in

der Weltwirtschaft unterwegs wie ein Boxer ohne Deckung. So muss

Deutschland verhindern, dass die künftige mobile Dateninfrastruktur

einem einzigen Konzern überlassen wird, der sämtliche Daten nach

China weiterreicht. Auf dem Feld der künstlichen Intelligenz braucht

die hiesige Wirtschaft dringend Hilfe. Ein Staat, der heute das

Thema KI verschläft, wird in Zukunft dastehen wie einer, der im 20.

Jahrhundert meinte, der Luftverkehr sei nicht so wichtig.

