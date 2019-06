Mitteldeutsche Zeitung: zu Ausspähen von Alexa und Siri

Das Grundrecht auf Privatheit bekommt Löcher. Wie so

oft in diesen Zusammenhängen ist auch jetzt von Verbrechensbekämpfung

die Rede – im Interesse des Bürgers. Wenn etwa „Alexa“ einen

Einbruch aufzeichnet, bei dem ein Einbrecher überrascht wird. Dagegen

kann doch niemand was haben, heißt es. Doch Vorsicht: Denn während

etwa Telefonate oder E-Mails gezielt genutzt werden, um kriminelle

Taten zu verabreden, dient das Smarthome eher dem normalen Leben.

Darum darf es Ermittlern auch nicht einfach erlaubt sein, auf Daten

aus dem normalen Leben zuzugreifen.

