Allg. Zeitung Mainz: Gaga? / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Abhören durch Haushaltsgeräte

Keine acht Wochen ist es her, da ging zu Recht ein

Aufschrei durch die Republik. Alexa, die scheinbar zauberhafte

Sprachassistentin aus dem Hause Amazon, erwies sich als hinterhältige

Spionin. Gespräche aus intimstem Umfeld wurden mitgeschnitten und

ausgewertet – angeblich, um Alexa leistungsfähiger zu machen. Eine

Frechheit, getragen von krimineller Energie, Lichtjahre entfernt von

Rechtsstaatlichkeit und anständigem Umgang mit Kunden. Und siehe da:

Wenn Daten da sind, dann wecken sie Begehrlichkeiten. Horst Seehofer

– lange nichts mehr von ihm gehört. Er ist noch immer

Bundesinnenminister. Und aus seinem Hause erschallt der Ruf: Zum

Wohle der Kriminalitätsbekämpfung dürften Daten smarter

Haushaltsgeräte den Sicherheitsbehörden nicht verschlossen bleiben.

Die Innenministerkonferenz in Kiel wird sich damit befassen,

Seehofers schleswig-holsteinischer Amtskollege Grote (CDU) gibt sich

erschrocken: Der Smart-Home-Vorstoß stamme nicht von ihm. Was er

nicht sagt, aber wohl denkt: Man kann es ja mal probieren. Ein

bisschen Aufruhr in die Kieler Jamaika-Koalition bringen, zeigen, wer

der Sheriff ist und wo der Hammer hängt. Profilierung betreiben,

gegenüber der FDP, vor allem gegenüber den Grünen, die ja mit

Riesenschritten Richtung Kanzler*innen-Partei zu marschieren

scheinen. Wahr ist: Die Sicherheitsbehörden müssen angemessene

Befugnisse besitzen, um Verbrechen zu bekämpfen und Bürger zu

schützen. Aber: Selbst der beste Zweck heiligt nicht jedes Mittel.

Wer wann in Deutschland abhören darf, ist geregelt, in Gesetzen. Von

Alexa & Co. steht dort nichts. Das muss auch so bleiben. Alles andere

wäre gaga.

