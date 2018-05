Mitteldeutsche Zeitung: zu Bahnverspätung

Als verspätet zählen bei der Bahn nur Züge, die dem

Fahrplan mehr als fünf Minuten hinterher fahren. Alles darunter geht

in die Statistik als pünktlich ein. Auf der anderen Seite werden in

der Online-Fahrplanauskunft regelmäßig Verbindungen angeboten, deren

Umsteigezeit unter fünf Minuten liegt. Das passt nicht zusammen. Die

Bahn meldet Rekord-Umsätze und steigert ihre Fahrgastzahlen. Doch die

Unpünktlichkeit bleibt ihre Achillesferse. Im Fernverkehr war im

vorigen Jahr mehr als jeder fünfte Zug verspätet. Wegen der

zahlreichen Baustellen im Schienennetz wird sich an den schlechten

Werten so schnell nichts ändern.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell