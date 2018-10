Mitteldeutsche Zeitung: zu Bauhausstiftung und Feine Sahne Fischfilet

Man „bedauert“, diese mit dem Verbot „enttäuscht“ zu

haben. Wenn das wahr wäre, könnte man das Konzert ja genehmigen. Man

bedauert aber lieber. Und hält die Entscheidung für richtig. Man hat

keinen Begriff von Kunstfreiheit. Und mündiger Gesellschaft. Zu

bedauern wäre das: Dass eine sachliche, administrative und politische

Überforderung der Direktorin sichtbar wird. Die Fachwelt hat das

aufgeschreckt. Die Allerwelts-Diskussion, zu der die Stiftung

einladen will, kann sie sich sparen. Vielmehr sollte man klären, was

man vom historischen Bauhaus will. Wie die Stiftung künftig weniger

regierungsnah geführt werden könnte. Und von wem.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell