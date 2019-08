Mitteldeutsche Zeitung: zu Boris Johnson

Jetzt wird es höchste Zeit, dass alle politischen

Kräfte einander die Hand reichen, die zumindest einen Chaos-Brexit am

31. Oktober erst einmal verhindern wollen. Die weltoffenen und

pragmatisch denkenden Abgeordneten von Labour und Tories müssen sich

endlich mit den Liberaldemokraten verbünden und einen Neustart

organisieren, mit neuen Leuten an der Spitze. Labour-Chef Jeremy

Corbyn muss aufhören, jeden seiner Schritte mit dem Plan zu

verbinden, sich am Ende selbst zum Premier wählen zu lassen.Es geht

nicht um diesen oder jenen Premier. Es geht auch nicht mehr nur um

Großbritannien. Es geht inzwischen um die Demokratie.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell