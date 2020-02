Mitteldeutsche Zeitung zu Corona

Das Eindämmen des Erregers bleibt das Gebot der Stunde – ebenso

wie dafür zu sorgen, dass es genügend Intensiv- und Isolierzimmer in den

Krankenhäusern gibt. Das erfordert ungewöhnliche Maßnahmen, aber sicher nicht

gleich die Abriegelung ganzer Regionen wie in China. Es kann notwendig werden,

das öffentliche Leben einzuschränken. Homeoffice und Telefonkonferenzen wären

Möglichkeiten. Bald wird es auch um das Absagen von Großveranstaltungen gehen,

um Beschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Der Zeitgewinn ist ein Wert

an sich. Er wird umso größer sein, je besser die Behörden zusammenarbeiten.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4532837

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell