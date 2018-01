Mitteldeutsche Zeitung: zu EuGH und homosexuelle Asylsuchende

Das Urteil hat Präzedenzwirkung für alle

EU-Mitglieder, denn solche Gutachten werden auch in anderen Ländern

angefertigt. Es ist aber auch ein Signal gerade an die

osteuropäischen Staaten mit ihren rechtsnationalen Regierungen, die

sich nach Kräften gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wehren und auch

kein allzugroßes Herz für Menschen haben, die anders leben als die

Mehrheit. Der Fall des Nigerianers zumindest muss nun noch einmal

aufgerollt werden – in Ungarn, so wollen es die Dublin-Regeln.

