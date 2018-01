Mitteldeutsche Zeitung: zur Organspende

Vor allem aber kann durch Gesetzesveränderung der

starke Hemmnisfaktor Bequemlichkeit umgangen werden. Das heißt:

Jeder wird im Prinzip Organspender; wer das nicht will, kann

widersprechen. So handhaben es fünf der acht Länder, die mit

Deutschland den Verbund Euro-transplant bilden. Diese glänzen mit

der höchsten Solidarbereitschaft: Kroatien, Belgien, Österreich,

Slowenien und Ungarn. Die Kroaten übertreffen die Deutschen um ein

Vielfaches. Am besten versorgt finden sich die (Eurotransplant nicht

angeschlossenen) Spanier – fünfmal mehr Spender als in Deutschland

gibt es dort, dank einer klaren Widerspruchsregelung. Mehr noch:

Krankenhäuser kümmern sich um mögliche Organspender in deren letzten

Lebensstunden besonders intensiv, auch um die Organe für eine

Transplantation zu erhalten.

