Mitteldeutsche Zeitung: zu Flüchtlingen

Wenn es ein Sinnbild für das Versagen der Europäer

in der Flüchtlingspolitik gibt, dann sind es die Schiffe mit

hunderten entkräfteten Flüchtlingen an Bord, die tagelang auf See

herumirren müssen, ehe sich endlich ein Land bereit erklärt, diese

Menschen aufzunehmen. Es ist eine Schande für ein Europa, das sich

einst den Werten der Humanität und Menschenrechte verpflichtet hat.

Doch Europa verabschiedet sich von diesen Werten. Gewiss, die

privaten Helfer im Mittelmeer bewegen sich in einem Dilemma, im

Spannungsfeld zwischen der Pflicht, Menschen zu retten und dem

Vorwurf, damit den Schleusern das Geschäft zu erleichtern. Sie nun zu

vollends zu kriminalisieren, wie es auch der deutsche Innenminister

für richtig hält, verkennt aber nicht nur Ursache und Wirkung. Europa

ist offenbar bereit, damit den Tod von noch mehr Menschen im

Mittelmeer in Kauf zu nehmen.

