Mitteldeutsche Zeitung: zu Frankreich und Handyverbot in Schulen

Viel wichtiger ist es, den Kindern und Jugendlichen

einen praxistauglichen Umgang mit den Geräten beizubringen. Dazu

gehören Unterrichtseinheiten, die sich mit Datenschutz und

Persönlichkeitsrechten beschäftigen. Dazu braucht es Experten, die

den Kindern zeigen, wo sie welche Einstellungen am Telefon vornehmen

können und sollten. Wir leben im 21. Jahrhundert, das Smartphone ist

ein Teil von uns. Was ist so fatal daran, ihnen fünf Minuten

Smartphone-Zeit einzuräumen? Danach gehört das Telefon im Unterricht

ausgeschaltet. Wer sich nicht dran hält, dem sollten Strafen drohen.

