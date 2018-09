Mitteldeutsche Zeitung: zu Köthen

Ostdeutsche sind grundsätzlich rational, pragmatisch

und ungehemmter in ihrer Meinungsäußerung. Von Ideologie haben die

meisten die Nase voll. Aber Tatsache ist: Bei einem großen Teil der

Bevölkerung ist die Angst davor, Opfer einer von Flüchtlingen

verübten Gewalttat zu werden, viel größer, als die Scheu, sich mit

Rechtsradikalen gemein zu machen. Und: Man darf sich nicht täuschen.

Die Zahl derer, die das so empfinden, ist gewiss größer als die Zahl

derer, die bei den Demonstrationen mitlaufen. Genau deshalb sind

rechtspopulistische Politiker im Osten so erfolgreich. An

Erklärungen, warum die Scheu nachgelassen hat, haben sich schon

viele versucht. Leider ist das meistens rückwärtsgewandt und endet

mit einem Hinweis auf die DDR. Doch das hilft uns heute nicht

weiter.

