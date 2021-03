Mitteldeutsche Zeitung zu Lockdown-Debatte

Wenn im April tatsächlich so viele Impfdosen kommen wie in den ersten drei Monaten des Jahres, diese wirklich in den Oberarmen der Menschen landen und die Impfungen dann immer schneller gehen, müssen wir tatsächlich nur noch ein paar Wochen durchhalten. Wenn sich die Bundesregierung dieser Sache sicher sein sollte, dann würde es tatsächlich Sinn ergeben, das Land noch einmal 14 Tage anzuhalten. Anschließend könnte man die Tore zur Freiheit gemeinsam vorsichtig öffnen. Es wäre aber der letzte Schuss in Sachen Lockdown, der abgefeuert werden könnte. Er müsste sitzen.

