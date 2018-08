Mitteldeutsche Zeitung: zu Migranten und Spanien

Ähnliche Abkommen mit Italien und Griechenland

stehen nach wie vor aus, obwohl Innenminister Horst Seehofer (CSU)

versprochen hatte, dass sie bis Anfang August unter Dach und Fach

sein sollen. Die populistische Regierung in Rom ist zu keinerlei

Zugeständnissen bereit, und Griechenland erwartet zumindest

Gegenleistungen. Wenn jetzt von deutscher Seite behauptet wird,

Spanien habe das nicht gefordert, stellen sich Fragen. Man darf davon

ausgehen, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Sanchez einiges zu

besprechen haben. Es ist schwer vorstellbar, dass Sanchez nicht doch

mehr Hilfe für sein Entgegenkommen verlangt. In Spanien kommen

mittlerweile mehr Flüchtlinge an als in Italien. Überraschen kann

auch das kaum, es ist eine direkte Folge der europäischen

Abschottungspolitik.

