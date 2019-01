Mitteldeutsche Zeitung: zu Migrationskonferenz ohne Merkel

Schon jetzt ist es eine Gratwanderung für die CDU,

die Konferenz nicht in ein Tribunal über Angela Merkel ausarten zu

lassen. Unabhängig von der Beurteilung der Merkelschen Politik würde

das die CDU wohl kaum weiterbringen, sondern im Gegenteil nur neue

Gräben aufreißen. Schließlich gibt es in der Partei nicht nur

Merkel-Gegner. Eine Teilnahme der Kanzlerin würde den Fokus

automatisch auf ihre Person richten. Es wäre wesentlich mühsamer,

nach vorne zu schauen, so wie es sich Kramp-Karrenbauer vorgenommen

hat. Die neue Chefin will mit der Partei ihren eigenen Weg finden. Da

kann Merkel eigentlich nur stören.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell