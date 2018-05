Mitteldeutsche Zeitung: zu Nordkorea/USA

Die wahren Motive für den abrupten Stimmungswechsel

sind schwer zu ergründen. Klar ist nur, dass der nordkoreanische

Machthaber den selbsternannten Meister des Deal-Machens vorgeführt

hat. Nicht nur seine Rhetorik hat Trump, der dem „verrückten kleinen

Raketenmann“ einst mit der Vernichtung drohte, bis an die Grenze der

Anbiederung zurückgefahren. Mit der Einwilligung in einen Handschlag

hat er den autoritären Herrscher zum gleichwertigen Partner

aufgewertet. Gleichzeitig brüstet er sich schon mit einem Erfolg

des Treffens. Trumps Karten liegen also auf dem Tisch. Nun trumpft

Kim auf: Bei einer Absage des Gipfels hat er wenig zu verlieren. Der

Präsident aber stünde als eitler Maulheld da.

