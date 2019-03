Mitteldeutsche Zeitung: zu Rüstungsexporten

Die Bundesregierung kündigt an, gemeinsame

europäische Waffenexporte an Riad zumindest unter bestimmten

Bedingungen wieder zu erlauben. Zum einen will sich Deutschland bei

seinen EU-Partnern „dafür einsetzen“, dass exportierte Rüstungsgüter

nicht im Jemen-Krieg verwendet werden. Zum anderen sollen in den

nächsten neun Monaten „keine endmontierten Rüstungsgüter“ aus

Gemeinschaftsprojekten ausgeliefert werden. Eine Antwort auf die

Frage, ob Waffenteile nicht auch in der saudischen Wüste

zusammengesetzt werden können, blieb Vize-Regierungssprecherin Ulrike

Demmer am Freitag schuldig.

