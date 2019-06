Mitteldeutsche Zeitung: zu SPD

Die SPD ist in einer schweren Krise. Tot ist die

Partei allerdings noch nicht. Sie hat Landesverbände, die

funktionieren. Sie stellt sieben der 16 deutschen

Ministerpräsidenten, dazu Landräte, Bürgermeister und Ortsvorsteher.

Und sie ist mit 430 000 Mitgliedern die größte Partei Europas.

Solange das so ist, kann etwas daraus erwachsen. In der Krise liegt

immer auch eine Chance, man muss sie nur klug nutzen.

