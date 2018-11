Mitteldeutsche Zeitung: zu SPD und Hartz IV

Die SPD wirkt unverändert so, als fühle sie sich

irgendwie schuldig für Hartz IV. Dabei wäre es fatal, wenn sie dessen

Grundprinzip – das des Förderns und Forderns – völlig außer Kraft

setzen wollte. Dann würden Leistungen verteilt, ohne dafür auch nur

eine Gegenleistung zu erwarten: Leistungen wohlgemerkt, die

finanziert werden müssen von jenen, die Steuern zahlen. Bei Hartz IV

gibt es viele Stellschrauben. Man kann an bessere

Jobcenter-Personalschlüssel, mehr Schonvermögen, Weiterbildung für

Arbeitslose und vieles mehr denken. Nur reden Andrea Nahles und die

SPD lieber von der Systemüberwindung und lassen damit zu, dass eigene

Projekte in der GroKo, die zu spürbaren Verbesserungen führen können,

völlig aus dem Fokus geraten.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell