Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien

So nachvollziehbar das Entsetzen ist, so wenig führt

es aber zu einer Lösung. Erstens ist noch nicht belegt, dass es das

syrische Regime war, das das Gas eingesetzt hat. Vielleicht waren es

Assad-Gegner? Das werden wir solange nicht wissen, solange die Russen

nicht bereit sind, das Ergebnis einer UN-Untersuchung auch zu

akzeptieren. Und zweitens dürfen wir nicht vergessen: Militärisch

lässt sich der Syrien-Konflikt nicht lösen. Schon der Raketenangriff,

den Trump 2017 nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff, auf

Flugfelder der syrischen Armee befohlen hat, war reine Symbolik. Am

Tag nach der Attacke stiegen die syrischen Flugzeuge wieder auf, und

der Krieg ging weiter.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell