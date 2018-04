Neue Kritik an JVA Diez / Ermittlungsverfahren gegen Anstaltsärzte wegen Köperverletzung im Amt und wegen fahrlässiger Tötung / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am 12.4.2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Wie das SWR-Politikmagazin „Zur Sache

Rheinland-Pfalz!“ heute Abend, Donnerstag, 12. April 2018, berichtet,

stehen der aktuelle sowie der vormalige Anstaltsarzt der

Justizvollzugsanstalt Diez massiv in der Kritik. Ihnen wird

vorgeworfen, Gefangene nicht oder nachlässig behandelt zu haben. Ein

Gefangener soll wegen fehlerhafter Behandlung in seiner Zelle

gestorben sein. Mehrere Insassen der Haftanstalt hatten sich

diesbezüglich an den SWR gewandt.

In einem Interview sagt ein Gefangener dem Politikmagazin: „Da

sind verschiedene Sachen vorgefallen. Da sind Leute, die Medikamente

gebraucht haben, haben sie dann nicht gekriegt, weil sie sie

angeblich nicht brauchten oder haben andere gekriegt. Ein Gefangener,

der lag in der Zugangsabteilung mit einer Thrombose, wo der Herr

Doktor sagte, es wäre keine Thrombose, und er ist dann letztendlich

aber daran gestorben.“

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz hat gegenüber „Zur

Sache Rheinland-Pfalz!“ den Vorfall bestätigt. In einem schriftlichen

Statement dazu heißt es: „Gegen den derzeitigen Anstaltsarzt der JVA

Diez ist bei der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren

wegen fahrlässiger Tötung eines am 18.10.2017 in seinem Haftraum tot

aufgefundenen Gefangenen anhängig. Nach dem Obduktionsergebnis könnte

ein Zusammenhang mit einer Thrombose im rechten Bein bestehen.“

Weiter nimmt die Staatsanwaltschaft auch Bezug auf Vorwürfe gegen

einen früheren Arzt. Sie schreibt: „Gegen den vorletzten Anstaltsarzt

der JVA Diez sind bei der Staatsanwaltschaft Koblenz vier

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt anhängig […].

Recherchen des SWR haben ergeben, dass dem Arzt inzwischen

gekündigt wurde. Rechtsanwälte wie der Mainzer Strafverteidiger Olaf

Langhanki äußern sich insgesamt entsetzt über die medizinische

Behandlung in der JVA Diez. Diese sei eine Katastrophe. Der Anwalt

vertritt mehrere Insassen in Diez. Langhanki berichtet von einem

Vorfall, den er selbst erlebt habe: „Es ist zum Beispiel ein Fall

gewesen, bei dem bei einem Gefangenen der Verdacht eines Hodentumors

im Raum stand. Da hat es sehr, sehr lange gedauert, bis die

erforderliche fachärztliche Untersuchung endlich einmal bewilligt

wurde. Und man muss dazu sagen, dass das Ganze nur funktioniert, weil

von anwaltlicher Seite erstens einmal massiv interveniert wurde und

zweitens weil auch von Seiten eines Beamten von der JVA entsprechend

eingegriffen wurde. In dem Fall ist es so gewesen, dass der Beamte

sich sehr stark dafür engagiert hat, dass eine ordentliche

Untersuchung stattfindet.“

Die Justizvollzugsanstalt wollte sich wegen der laufenden

Ermittlungen zu den Vorgängen nicht äußern. Das Justizministerium

hält die Vorgänge für Einzelfälle.

Zitate gegen Quellenangabe „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ frei. Der

Beitrag läuft heute Abend, 12. April 2018, ab 20:15 Uhr im

Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ des SWR Fernsehens.

