Mitteldeutsche Zeitung zu VW

Der Konzern ließ sich, gedrängt von Politikern, dennoch

widerwillig auf ein Musterfeststellungsverfahren ein. Das würde Jahre

dauern und den Justizapparat überfordern. Denn nach einer grundsätzlichen

Feststellung des Schadenersatzanspruchs hätte jeder Kläger seine Entschädigung

noch einmal vor Gericht durchsetzen müssen. Deshalb muss es eigentlich eine

außergerichtliche Einigung geben. Über diese wurde lange verhandelt. Und

dann macht der Konzern in letzter Minute einen Rückzieher und bietet flugs

unter seinen Bedingungen Geld an. Unmittelbar danach kündigen die Kläger zu

Recht an, ihre Klage gegen den Konzern weiterzuführen. Übler konnte es nicht

laufen. Und Schuld an dem Desaster ist die Bundesregierung. Sie hat es

versäumt, klare Gesetze zu machen.

