Mitteldeutsche Zeitung: zu Whistleblowern

Nur in Fällen von äußerster Ignoranz oder

erkennbarem Verschleppen von Tipps darf er sich direkt an

investigative Journalisten wenden. Das klingt vernünftig, weil der

Gesetzgeber eben auch die Betriebe schützen muss. Was in Brüssel als

Kompromiss vereinbart wurde, ist kein Freibrief zum Petzen und

Verpfeifen. Mehr noch: Der hohe Schutz, den der Whistleblower in

Anspruch nehmen darf, ist an Enthüllungen von Straftaten gebunden, an

deren Aufdeckung ein öffentliches Interesse besteht. Diese

Eingrenzung war wichtig. Sie wurde nicht zuletzt aus der deutschen

Diskussion um ein Whistleblower-Gesetz übernommen. Gerade weil es

wichtig ist, den wahren Hinweisgeber von unzufriedenen und

rachsüchtigen Mitarbeitern zu trennen, die sich wichtigmachen wollen.

