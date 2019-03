Straubinger Tagblatt: GroKo – Auseinandergelebt nach einem Jahr

Derzeit scheint es allein Angela Merkel zu sein,

die die Koalition noch zusammenhält. Doch ihre Macht schwindet. Ihre

CDU setzt in der Migrationspolitik neue Akzente und bricht mit ihrer

Willkommenspolitik. Ihre Nachfolgerin an der Parteispitze, Annegret

Kramp-Karrenbauer, wildert im europapolitischen Revier der

Regierungschefin. Bislang sind es nur Hinterbänkler, die Merkel offen

zur Aufgabe ihres Amtes drängen. Doch sie sind nicht die einzigen,

die so denken. Dass Parteichefin und Kanzlerin noch bis zum Ende der

Legislaturperiode aneinander vorbei regieren, ist schwer vorstellbar.

Ebenso, dass sich Union und SPD noch ins Ziel im Herbst 2021

schleppen. Es ist wie im richtigen Leben: Wenn sich ein Paar

auseinandergelebt hat und sich permanent gegenseitig auf den Keks

geht, wird es Zeit, Konsequenzen zu ziehen.

