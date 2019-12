Mitteldeutsche Zeitung: zum Altersgeld für Bundesminister

Zwei Jahre müssen Bundesminister dem Kabinett angehört haben, um

Anspruch auf ein Ruhegehalt in voller Höhe zu haben. Dabei dauert eine volle

Legislaturperiode vier Jahre. Volle Ansprüche nach halber Arbeit – für den

Otto-Normal-Bürger bleibt das ein utopischer Traum. Warum also steht Ministern

diese fürstliche Sonderregelung zu? Die technische Antwort: Weil es einst so ins

Gesetz geschrieben wurde. Aber eine wirkliche Begründung dafür gibt es nicht.

Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Minister keine Rentenbeiträge zahlen

und ihr Ruhegehalt bei mehr als 4 000 Euro im Monat liegt. Die

Brutto-Durchschnittsrente beträgt aktuell etwa 1 100 Euro.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4465795

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell