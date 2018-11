Mitteldeutsche Zeitung: zum Debattencamp der SPD

Die SPD hat sich dabei als lebendige Partei mit

motivierten Mitgliedern präsentiert. Das ist für die Partei, die

gerade um ihre Existenz kämpft, eine gute Sache. Doch so wichtig

solche Veranstaltungen für das Binnenklima in der Partei sind, so

sehr ist jetzt die Parteispitze gefragt. Die Führung muss auch

tatsächlich führen – und den Prozess der programmatischen Erneuerung

in der Partei dringend beschleunigen. Denn bereits nach der

verlorenen Bundestagswahl im Jahr 2017 war die klare Analyse: Die SPD

hatte viele Themen, aber kein Thema, das sie unverwechselbar macht.

