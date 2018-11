neues deutschland: Kommentar zur SPD: Nahles beim Wort nehmen

Den Sozialstaat komplett umbauen, Hartz IV

überwinden, wenn nicht gar abschaffen – ganz neu sind diese Töne

zumindest von Andrea Nahles. Ob die SPD-Chefin aber bei diesen

Ankündigungen nur von der Panik getrieben ist, die eigene Parteibasis

zusammenzuhalten und auch etwas Wählergunst zurückzugewinnen, oder ob

es um eine erkenntnisgesteuerte Neuorientierung geht, kann man noch

nicht wissen. In den letzten Monaten waren schon andere Stimmen aus

der Partei zu hören, die sich mit der bisher vertretenen

Sozialpolitik auseinandersetzten. Partei-Vize Stegner hatte eine

Alternative zu Hartz IV gefordert, Berlins Bürgermeister Müller

entwickelte das Modell eines »solidarischen Grundeinkommens«. Doch in

der ganzen Debatte hielt sich Nahles zurück. Für eine grundsätzliche

Neujustierung im Bereich Arbeit und Soziales sei die Politikerin

nicht zu haben, so die bisherige Einschätzung. Nahles sprach nun von

einer neuen Grundsicherung, bei der Bedürfnisse von Menschen mit

Hilfebedarf im Mittelpunkt stehen sollen und nicht der

Leistungsmissbrauch. Angesichts der vollmundigen Versprechungen,

wonach es um eine Reform am und nicht nur weiter im System gehen

soll, darf man gespannt sein, was davon nach den Europa-Wahlen und

dem nächsten Parteitag – erst Ende 2019!! – übrigbleibt. Die Frage

ist, ob die Parteibasis jetzt den Mumm hat, Nahles in Zukunft beim

Wort zu nehmen. Ein Kurswechsel wäre wünschenswert, gewiss ist er

noch nicht.

