Mitteldeutsche Zeitung: zum Kohleausstieg

Die Ministerpräsidenten der Länder Brandenburg,

Sachsen und Sachsen-Anhalt haben Recht, wenn sie vom Bund mehr

Verbindlichkeit bei der Abfederung des Strukturwandels einfordern.

Die Idee, die staatlichen Ausgleichsmaßnahmen des

Bonn-Berlin-Gesetzes zu kopieren, ist allerdings eine Schnapsidee.

Die Ansiedlung von ein paar Bundesbehörden oder Unternehmen im

Staatsbesitz wird nicht reichen, um den Verlust einer ganzen

Industrie zu kompensieren. Und sie bietet auch keine Perspektiven.

Die entstehen nur durch eine heterogene Struktur an kleinen,

mittleren und großen Unternehmen, die darüber hinaus auch noch in

Zukunftsbranchen aktiv. Diese Firmen in die Kohleregionen zu locken,

wird die eigentliche Herausforderung sein. Dafür braucht es Geld,

Engagement und einen langem Atem.

