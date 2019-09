Mitteldeutsche Zeitung: zum Plastiktütenverbot

Der Verbrauch von Plastiktüten ist in Deutschland

seit 2015 um zwei Drittel zurückgegangen. In der Umwelt landet

hierzulande kaum eine davon. Wozu also brauchen wir jetzt noch ein

Plastiktütenverbot? Aus einem einzigen Grund: Aktionismus. Die

Bundesregierung hat keine Strategie gegen den stetig steigenden

Verpackungsmüll, kein Mehrwegkonzept und keine Ahnung, wie die

Recyclingquote der Folien, Schachteln und Becher aus den gelben

Säcken und Tonnen erhöht werden kann. Mit dem wohlfeilen Kampf gegen

die Plastiktüte, so hofft die Umweltministerin offenbar, vergessen

das aber viele.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell