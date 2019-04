Mitteldeutsche Zeitung: zum Verbot von Verbrennungsmotoren

Nun wirkt die Jahreszahl 2030 beliebig. Das fängt

damit an, dass es für ein Verbrennerverbot eine europäische Regelung

bräuchte und hört mit der absehbaren Entsorgung von Millionen

Batterien noch lange nicht auf. Da ist die Infrastruktur, die nicht

so schnell mitwachsen könnte, und der Kohlestrom, der den

Klimavorteil des E-Autos zunichte macht. Mehrere ohnehin schon

strauchelnde Autohersteller wären mit diesem radikalen Wandel

überfordert. Die Deutschen sind nicht sehr experimentierfreudig in

Sachen Auto. Bevor man also Gesetze erlässt, sollte man die

Verbraucher von der neuen Technik überzeugen.

