Mitteldeutsche Zeitung: zur Befragung der Kanzlerin im Bundestag

Nun ist eine Befragung der Kanzlerin nicht

notwendigerweise erhellend. Fragen können als

Selbstdarstellungsmöglichkeit genutzt werden, Antworten können an

wohl bekannte Versatzstücke aus Reden und Regierungserklärungen

erinnern. Aber die Existenz von Showelementen ist unerheblich. Es

geht ums Grundsätzliche. Das Parlament muss die Möglichkeit haben zu

regelmäßigem direktem Austausch. Das, was nun also drei Mal im Jahr

stattfinden soll, ist eine pure Selbstverständlichkeit.

