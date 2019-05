Mitteldeutsche Zeitung: zur Bundesliga

Was von dieser Bundesliga-Saison in Erinnerung

bleibt, sind – abgesehen vom diesmal spannenden Titelkampf –

Misstöne. Das eigentlich wertvolle Hilfsmittel Videobeweis nervt.

Weil die Handhabe unprofessionell wirkt – und Fehlentscheidungen

fallen. Das leidige Thema Handspiel ärgert, weil eine klare Linie bei

der Regelauslegung fehlt. Was besonders übel aufstößt, ist der

Sittenverfall beim Umgang mit Trainern. Sogar die Erfolgreichen

werden in den Vereinen gemobbt.

