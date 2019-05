Mitteldeutsche Zeitung: zur Hymne

Ramelows These, dass vielen im Osten die Hymne

fremd geblieben sei, mag stimmen. Gleichwohl war „Einigkeit und Recht

und Freiheit“ das, was zumindest die Mehrheit der Ostdeutschen 1990

wollte. Überdies ist eine Hymne immer kondensierte Geschichte. Und

sie braucht eine Geschichte – zuweilen eine widersprüchliche wie die

deutsche mit ihrer heute zu recht verfemten ersten und ihrer zu recht

gesungenen dritten Strophe. Wer die dritte Strophe singt, der tut

dies in dem Bewusstsein, dass es die erste gibt. Ja, vielfach singt

er gegen diese an. Auch braucht eine Hymne Patina. Die kommt nur mit

der Zeit.

