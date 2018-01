Mitteldeutsche Zeitung: zur SPD

Die SPD geht damit zwar als zerrissene Partei in die

Koalitionsverhandlungen, aber auch mit einem taktischen Vorteil: Die

Union hat kein Interesse an einer Neuwahl (von einzelnen

Glücksrittern mal abgesehen). Sie muss die SPD also nun mit Vorsicht

behandeln, wenn es funktionieren soll. Das bedeutet nicht nur einen

gemäßigten Ton, sondern auch inhaltliche Zugeständnisse. Angesichts

der Verbissenheit insbesondere der CSU, die meint, sich vor der

bayerischen Landtagswahl als besonders hart präsentieren zu müssen,

wird beides schwierig genug werden. Und das ungeschickte Verhalten

der Parteiführung, insbesondere von SPD-Chef Martin Schulz in den

vergangenen Monaten, lässt vermuten, dass sich die SPD noch so manche

Falle selber stellen wird. Noch ist es also nicht sicher, ob es

demnächst eine Regierung geben wird.

