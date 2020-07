MoveNow – weltweit 1. Nachhaltigkeits-Challenge

Es gibt bereits Anmeldungen aus den Niederlanden, England, USA, Schweiz, Österreich, Mexico, Italien, Chile, Spanien, Frankreich und Deutschland.Überall dort heißt es schon: CO2-frei – ich bin dabei!

Alle Teilnehmenden unterstützen das IFN bei der Realisierung nachhaltiger Projekte. International zum Beispiel bei der Beschaffung solarbetriebener Kühlschränke für Afrika. Diese fördern die Nachhaltigkeit, schützen die Umwelt und sorgen für mehr Eigenständigkeit in den Familien. National werden „Kids Camps“ des „Kinderglückswerks Die Unbezwingbaren“ realisiert. Die Camps kommen in die Krise geratenen sozial und finanziell schwachen Familien zu Gute. Und schließlich wird der 1. Internationale Tag der Nachhaltigkeit am 10.9.2020 in den Regionen und Ländern unterstützt. Mit nur 10 Euro Mindeststartgeld (ab 14 Jahren).

Unternehmen können mit der Aktivierung ihres Netzwerkes ein Ausrufezeichen für Ihr Bekenntnis zum GREEN DEAL, zur Corporate Social Responsibility, zur individuellen Gesundheitsförderung und für die Nachhaltigkeit in Investition und Gesellschaft setzen.

MoveNow startet am 08. August 2020 um 00:08 Uhr. Alle Teilnehmenden können selbst entscheiden, wann und wie viele Kilometer sie in den 24 Stunden anpacken wollen und können. Jeder Kilometer zählt, für jeden persönlich und auch für sein Land. Ab eingesammelter 2 MIO Kilometer lassen die Teilnehmer zum Beispiel in Ihrem Land mit einem Kids Camp Kinderherzen höher schlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.movenow.eco

Gemeinsam bewegen. MoveNow.