MZ-Kommentar zu arbeitenden Rentnern:

Der Anteil der Ruheständler, die nicht freiwillig, sondern aus

Geldnot schuften, dürfte in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Dafür gibt

es zwei Gründe: Mit der Zerschlagung der großen Kombinate nach der Wende

verloren Millionen Menschen in Ostdeutschland ihren Job. Die einen waren kürzer,

die anderen länger arbeitslos. Vielen Arbeitnehmer fehlen dadurch wichtige

Beitragsjahre für die Rente. Viele der neuen Arbeitsplätze wurden im

Niedriglohnsektor etwa im Reinigungs- oder Logistikgewerbe geschaffen – der

zweite Grund. Die Gehälter sind so niedrig, dass die damit erzielten

Rentenansprüche kaum über das Sozialhilfeniveau hinausgehen. Arbeiten in der

Rente ist daher für eine wachsende Zahl von Ostdeutschen notwendig, um

Altersarmut zu entgehen. Daran wird leider auch die von der Bundesregierung

geplante Grundrente nur wenig ändern.

