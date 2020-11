MZ zum Thema: Kommission soll Rassismusproblem bei der Polizei in Sachsen-Anhalt untersuchen

Denn die Erwartungen an die neue Untersuchungskommission sind hoch. Racial Profiling, ausländerfeindliche Bemerkungen im Dienst, problematischer Umgang mit Angehörigen verschiedener Religionen – es ist kaum vorstellbar, dass es auf all diesen denkbaren Problemfeldern der Polizeiarbeit keine Treffer in Sachsen-Anhalt gibt. Angesichts des komplexen Untersuchungsgegenstands stellt sich aber die Frage, ob tatsächlich schon im Juni 2021 mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet werden kann. Will die Kommission bestmöglich arbeiten, muss sie auch Betroffene von Rassismus und Antisemitismus anhören. Spätestens an dieser Stelle wird es immer fraglicher, wie schnell Ergebnisse vorliegen können.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4763578

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell