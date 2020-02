Nach Terror in Hanau: Israels Botschafter sieht Deutschlands Demokratie bedroht

Osnabrück. Nach dem Terroranschlag von Hanau sieht Israels Botschafter die

Demokratie in Deutschland in Gefahr. “Keine demokratische Gesellschaft kann

überleben, wenn Minderheiten permanent bedroht oder geschädigt werden. Der

Holocaust hat uns allen gezeigt, wohin ein solcher Hass führt und welche

schrecklichen Folgen er haben kann, und genau darum geht es jetzt”, sagte Jeremy

Issacharoff im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). “Eine offene

Gesellschaft kann viele Dinge tolerieren, aber niemals Gewalt. In den letzten

Jahren hat sich das geändert. Die Menschen beginnen wieder gewalttätig gegen

Minderheiten, gegen Juden und Muslime zu handeln. Aus Worten werden Taten.”

Mit Blick auf die antisemitischen und antimuslimischen Anschläge im Oktober in

Halle und vor einer Woche in Hanau appellierte Issacharoff in der NOZ an Juden

und Muslime, ihre Religionszugehörigkeit nicht zu verstecken. “Mehr Sicherheit

für jede Art von Gemeinde in Deutschland kann nicht dadurch erreicht werden,

dass Menschen ihre Identität, ihre Religion verheimlichen. Wir müssen mit

unserer Vielfalt leben”, sagte der israelische Botschafter, der seit zweieinhalb

Jahren in Deutschland lebt. “Keine Kippa oder keine muslimische Kopfbedeckung zu

tragen, seinen Bart zu rasieren, würde auch bedeuten, das Problem zu verbergen.

Wir müssen alle schützen, Terrorismus und Hass eindämmen und eine offene

Gesellschaft bewahren, in der wir unsere Vielfalt feiern können.”

Israels Botschafter kritisiert AfD

Issacharoff: “Kontakte zu Partei mit Nostalgie für Nazi-Vergangenheit für mich

unhaltbar” – AfD “nicht Teil der Erinnerungskultur”

Osnabrück. Israels Botschafter Jeremy Issacharoff hat die AfD scharf kritisiert.

“Die AfD ist eine Partei, deren Anführer Erklärungen abgegeben haben, die

unsensibel gegenüber den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und der

Erinnerungskultur waren”, sagte der Botschafter im Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” und erklärte: “Für mich ist es einfach nicht haltbar,

Kontakte zu dieser Partei zu haben, die zumindest eine Nostalgie für die

Nazi-Vergangenheit hat.” Er sehe keinen Anlass, seine Politik gegenüber der

Alternative für Deutschland zu ändern.

Weiter sagte Issacharoff, er sei “sehr beeindruckt von der sehr starken

Erinnerungskultur und dem Respekt, den diese in den letzten Jahren zwischen

Israel, dem jüdischen Volk und Deutschland geschaffen hat”. Mit Blick auf die

AfD fügte er hinzu: “Ich sehe nicht, dass die AfD Teil dieser Kultur der

Erinnerung und des respektvollen Dialogs zwischen den beiden Ländern ist.”

